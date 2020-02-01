Россия отказала в посадке летевшему из Ухани немецкому самолету

Самолету не разрешили дозаправиться в Москве / Фото pixabay.com

В России не позволили сделать промежуточную посадку в Москве немецкому военному самолету Airbus 310, который осуществлял эвакуацию из китайского Уханя.

Как сообщает газета The Bild, такую информацию обнародовало Министерство обороны Германии.

Уточняется, что борту самолета находилось 144 пассажира. Он планировал приземлиться в московском аэропорту, чтобы дозаправиться и произвести замену экипажа.

"Россия сначала разрешила нам сесть. Но посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность", — заявил представитель министерства.

В Германии не сообщили, какой именно аэропорт Москвы закрыл для них воздушные двери. Известно, что на борту немецкого военного самолета находились 108 граждан Германии, 34 китайца, один болгарин и один американец. Людей эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса в китайском городе. Из Китая самолет вылетел 1 февраля.

Пилоты получили отказ от России и перенаправили самолет в Хельсинки. В столице Финляндии его дозаправили, что позволило продолжить перелет во Франкфурт-на-Майне.

"Рейс приземлился в Хельсинки-Вантаа около часа дня и вылетел в Германию около половины пятого в субботу днем. Это была так называемая техническая остановка, то есть ни один пассажир не покинул самолет. Во время остановки самолет находился на стоянке аэропорта, которая не имеет связи с терминалом", — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, по состоянию на 1 февраля от коронавируса в эпицентре его распространения Китае умерли 259 человек. В то же время зафиксировано более 11 000 случаев заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, новый коронавирус из Китая в Канаде удалось побороть. По информации врачей, им удалось вылечить первого больного пациента.