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Россия отказала в посадке летевшему из Ухани немецкому самолету

1 февраля 2020, 21:11

Пилот вынужден был приземлиться в Хельсинки.

самолет
Самолету не разрешили дозаправиться в Москве / Фото pixabay.com

В России не позволили сделать промежуточную посадку в Москве немецкому военному самолету Airbus 310, который осуществлял эвакуацию из китайского Уханя.

Как сообщает газета The Bild, такую информацию обнародовало Министерство обороны Германии.

Уточняется, что борту самолета находилось 144 пассажира. Он планировал приземлиться в московском аэропорту, чтобы дозаправиться и произвести замену экипажа.

"Россия сначала разрешила нам сесть. Но посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность", — заявил представитель министерства.

В Германии не сообщили, какой именно аэропорт Москвы закрыл для них воздушные двери. Известно, что на борту немецкого военного самолета находились 108 граждан Германии, 34 китайца, один болгарин и один американец. Людей эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса в китайском городе. Из Китая самолет вылетел 1 февраля.

Пилоты получили отказ от России и перенаправили самолет в Хельсинки. В столице Финляндии его дозаправили, что позволило продолжить перелет во Франкфурт-на-Майне. 

"Рейс приземлился в Хельсинки-Вантаа около часа дня и вылетел в Германию около половины пятого в субботу днем. Это была так называемая техническая остановка, то есть ни один пассажир не покинул самолет. Во время остановки самолет находился на стоянке аэропорта, которая не имеет связи с терминалом", — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, по состоянию на 1 февраля от коронавируса в эпицентре его распространения Китае умерли 259 человек. В то же время зафиксировано более 11 000 случаев заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, новый коронавирус из Китая в Канаде удалось побороть. По информации врачей, им удалось вылечить первого больного пациента.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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