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Официальный Киев регулярно пытается устраивать непрерывный информационный шум, "швыряя дрова в пламя" конфликта с Россией.

Соответствующее заявление озвучил член комитета по международным делам Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) Олег Морозов, сообщает портал РИА Новости.

По словам сенатора, таким образом Украины пытается устраивать "эскалацию всех конфликтов", вместо того, чтобы организовывать "позитивную повестку".

Напомним, ранее глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил о том, что Украина готовит подачу еще нескольких исков против РФ - помимо пяти уже рассматриваемых международными судами.

В России ожидаемо оскорбились такому заявлению Малюськи. Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, заявил о том, что Украина заигралась с подачей новых исков против РФ. Сенатор прямо полагает, что украинская внешняя политика ведет к тому, что "Россия может отказаться от нее как от торгово-экономического партнера".