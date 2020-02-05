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Смертельный китайский вирус: погибли уже 490 человек

5 февраля 2020, 07:27

Число заболевших пневмонией составило 24  324 человека.

Коронавирус
Коронавирус продолжает убивать людей / Reuters

Число жертв коронавируса 2019-ncov снова возросло. По данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, погибли уже 490 человек.

По состоянию на среду, 5 февраля, количество заболевших смертельной пневмонией составляет 24 тысячи 503 человека, передает Интрефакс. За последние сутки погибли еще  65 человек. Все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса .

Кроме того, в больницах находятся 185 тысяч человек, у которых есть подозрение на коронавирус. 892 пациента были выписаны после успешного похождения курса лечения.

Как известно, коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: в ВОЗ рассказали, помогут ли маскиСтоит отметить, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания вирусом из Китая. Однако, в Минздраве рассказали, где украинцы рискуют подхватить новый коронавирус. Речь идет, прежде всего, о местах массового скопления людей. 

Напомним, эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си прогнозирует, что коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля. После этой даты показатели должны пойти на спад.

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