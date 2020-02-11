Политолог рассказал, зачем Путин "отжал" Крым

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин хотел войти в мировую историю, именно поэтому он аннексировал украинский полуостров Крым. Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей.

Эксперт считает, что Путина не интересует, как обстоят дела в России. В то же время ему важно, что о нем думают в мире.

"Путин считает, что на поприще успехов в России не снискать всемирной исторической славы и не войти в историю. Есть такая хорошая фраза "хорошими делами прославиться нельзя". То есть, подняв Россию экономически – в историю не войти. А вот вернув Крым – вот это да", - сказал Соловей в интервью Обозревателю.

При этом, политолог считает, что Путину льстит, что его считают опасным.

"Ну, приятно же, когда пресс-секретарь докладывает "а вас снова назвали самым опасным человеком мира". Это льстит. Извращенно, но эта штука работает", – резюмировал Соловей.

Читайте такжеЧей Крым?Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев дал совет Зеленскому, как вернуть Крым. Также он назвал условие, при котором аннексированный Российской Федерацией Крым получит воду.

Как сообщал Главред, российский политолог Леонид Радзинховский рассказал, когда аннексированный Крым вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, такой сценарий возможен только при распаде Российской Федерации.