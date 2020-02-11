  1. Главная
  3. Мир

Политолог рассказал, зачем Путин "отжал" Крым

11 февраля 2020, 02:13

Владимиру Путину льстит, что его считают "самым опасным человеком мира".

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин хотел войти в мировую историю, именно поэтому он аннексировал украинский полуостров Крым. Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей.

Эксперт считает, что Путина не интересует, как обстоят дела в России. В то же время ему важно,  что  о нем думают в мире.

"Путин считает, что на поприще успехов в России не снискать всемирной исторической славы и не войти в историю. Есть такая хорошая фраза "хорошими делами прославиться нельзя". То есть, подняв Россию экономически – в историю не войти. А вот вернув Крым – вот это да", - сказал Соловей в интервью Обозревателю.

При этом, политолог считает, что Путину льстит, что его считают опасным.

"Ну, приятно же, когда пресс-секретарь докладывает "а вас снова назвали самым опасным человеком мира". Это льстит. Извращенно, но эта штука работает", – резюмировал Соловей.

Читайте такжеЧей Крым?Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев дал совет Зеленскому, как вернуть Крым. Также он назвал условие, при котором аннексированный Российской Федерацией Крым получит воду

Как сообщал Главред, российский политолог Леонид Радзинховский рассказал, когда аннексированный Крым вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, такой сценарий возможен только при распаде Российской Федерации.

новости России Владимир Путин аннексия Крыма Валерий Соловей
Сейчас вы просматриваете новость «Политолог рассказал, зачем Путин "отжал" Крым». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:13
Политолог рассказал, зачем Путин "отжал" Крым
01:45
В США сообщили о более 100 пострадавших солдатах после удара Ирана
01:39
"Вареник рабочий": Никитюк топлес показала откровенное фото
01:06
Ученые представили пластырь для лечения диабета
00:55
Войти в нее: самые лучшие и удобные секс-позы для оргазма
00:26
Советник Зеленского Ермак развеял слухи о конкуренции с Богданом Видео
00:19
11 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Лаврентьев день Видео
10 февраля, понедельник
23:58
В МАУ внесли изменения в перелет пассажиров с животными
23:55
В Офисе президента отреагировали на возможную отставку Богдана - СМИ
23:33
"Возможно все": Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана
23:30
Иглесиас и Курникова в третий раз стали родителями
23:12
Легендарного вратаря - в министры: появилась первая реакция Шовковского
22:47
"Вы прост*тутки": Червоненко обозвал "слугу народа" в прямом эфире Видео
22:38
Жуткие последствия магнитных бурь – ученые ошарашили заявлением Видео
22:27
Трамп спрогнозировал, что способно убить коронавирус
22:06
Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт Видео
22:00
Мода 2020 – в моде обручи, крупные серьги-кольца и широкий пояс фото Фото
21:51
Андрей Богдан ушел с поста - источник
21:49
Больше не друзья?: Минюст США призвал "фильтровать" информацию от Украины
21:44
В аэропорту Запорожья пьяные пассажиры устроили драку из-за чемоданов: шокирующее видео Видео
21:21
Секретаря СНБО Данилова срочно вызывают в Иран - что случилось
21:09
Постпред ПРООН поставила под сомнение результаты электронной переписи населения в Украине
20:37
Украина не готова к атаке: врач МОЗ сделала тревожное заявление о коронавирусе Видео
20:30
Не отпускай 1 и 2 серия смотреть онлайн 10-02-2020 Видео
20:22
Укрзализныця запускает дополнительные поезда к 8 Марта: известны направления
20:02
Приказали закрыть рот: телеканалу ATR перекрыли госфинансирование
19:59
Обряд на любовь на 14 февраля: астролог рассказала, что делать
19:44
"Вернула бы Крым": вице-президент Еврокомиссии рассказала о дне в кресле Путина
19:21
Пестициды в Каховском водохранилище: результаты проб воды
19:18
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчик Видео
19:08
В Киеве внезапно рухнула часть фасада ТРЦ Видео
19:00
Маникюр на День святого Валентина 2020 – френч с татуировкой и сердечки на ногтях
18:53
Apple замедляла свои смартфоны и поплатилась огромным штрафом
18:52
Экс-посол спрогнозировал отношения между США и Украиной после провала импичмента
18:47
Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты Видео
18:45
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
18:27
"Все очень быстро меняется": климатолог шокировала погодными аномалиями
18:21
Украинцы через приложение смогут бесплатно переводить деньги из Польши
17:41
В Слуге народа пояснили, что будут делать с фейковыми Telegram-каналами
17:40
Вирус в Китае: cтало известно, куда поместят увезенных украинцев Видео
17:35
Киану Ривза превратили в ледяного воина Саб-Зиро из Mortal Kombat 11 Видео
17:07
Ветер свирепствует на Западной Украине: пассажирские поезда застряли
17:02
Политолог рассказал, станет ли Зеленский интегрировать ОРДЛО под власть Киева
16:55
Коронавирус нашли у еще одного украинца Видео
16:48
Глава Xbox рассказал о будущем эксклюзивных игр на платформе
16:47
Теперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирус Видео
16:35
"Угроза коронавируса": в киевском универе из-за китайца закрыли целый этаж Видео
16:26
Ученые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курица
16:23
Витренко рассказал, как в Нафтогазе хотят взять Газпром в судебные тиски
16:18
"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" Звиробий Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять