Еще одна церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / УНИАН

Предоставление автокефалии Православной церкви Украины решила признать законным Румынская православная церковь.

В Синоде Румынской церкви постановили "изначально согласиться с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус", передает агентство церковных новостей Ромфеа.

Также принято решение об участии делегатов от Румынской церкви во всеправославной встрече по "украинскому вопросу", которая пройдет в конце февраля в Аммане.

Читайте такжеВ ПЦУ объяснили, почему пока что отказались от переноса Рождества"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода Румынской церкви.

В сообщении также подчеркивается, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

Напомним, ранее митрополит Епифаний заявил о том, что в 2020 году Православную церковь Украины признают еще четыре поместные церкви.