Епифаний анонсировал признание ПЦУ еще четырьмя церквями

Митрополит Епифаний / сайт президента Украины

В 2020 году Православную церковь Украины признают еще четыре поместные церкви, заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний.

В интервью на Прямом он подчеркнул, что этими церквями могут стать те, которые публично обсуждают этот вопрос.

"Я верю и убежден в том, что в следующем году (2020 — ред.) мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел говорить детально, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская", — добавил Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний заявил о том, что Русская православная церковь будет последней церковью, которая все же признает Православную церковь Украины.