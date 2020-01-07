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Епифаний анонсировал признание ПЦУ еще четырьмя церквями

7 января 2020, 15:56

Православную церковь Украины признают еще четыре поместные церкви.

Епифаний
Митрополит Епифаний / сайт президента Украины

В 2020 году Православную церковь Украины признают еще четыре поместные церкви, заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний.

В интервью на Прямом он подчеркнул, что этими церквями могут стать те, которые публично обсуждают этот вопрос.

"Я верю и убежден в том, что в следующем году (2020 — ред.) мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел говорить детально, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская", — добавил Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний заявил о том, что Русская православная церковь будет последней церковью, которая все же признает Православную церковь Украины.

Митрополит Епифаний ПЦУ
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