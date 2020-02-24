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Самолет ВВС США: чиновник Путина обосрался с поздравлением к советскому празднику

24 февраля 2020, 01:15

Чиновник опубликовал октрытку-поздравление с военной техникой НАТО.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

В Российской Федерации произошел казус с поздравлением ко дню защитника Отечества. Так, в нелепую ситуацию попал глава Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Отмечается, что чиновник решил поздравить соотечественников с праздником и опубликовал в своем Facebook открытку-коллаж, на которой на фоне российского флага размещены несколько видов военной техники: танк, самолет, корабль.

Бдительные пользователи социальной сети отметили, что вся техника не российская, а НАТО. Позже Матушкин удалил свой пост.

На данный момент у председателя облдумы красуется нейтральное поздравление с 23 февраля.

Как ранее сообщал Главред, телеканал Интер продемонстрировал в своем эфире советские художественные фильмы на военную тематику.

День защитника Отечества новости России фото НАТО
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