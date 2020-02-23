УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста

23 февраля 2020, 22:17

В столице Турции состоялась акция протеста против оккупации Россией Крымского полуострова.

В Турции прошел митинг против оккупации Крыма / facebook.com/CGUinIstanbul

В турецком городе Стамбуле в воскресенье, 23 февраля, состоялась акция протеста против оккупацией путинской Россией украинского Крыма.

Как пишет сайт Генерального консульства Украины в Стамбуле, организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в столице Турции. В митинге приняли участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов. Участники мероприятия протестовали также против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.

"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности соблюдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - написала в сообщении о проведении митинга Алия Усенова.

Оккупация Крыма

Ранее мониторинговая группа редакции BlackSeaNews заявила, что Россия не намерена останавливаться на аннексии Крыма и оккупации Донбасса. В 2020 году она продолжит блокировать судоходство через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – заявил руководитель группы Андрей Клименко.

Также напомним, у Зеленского заявили, что Украина не готова к возвращению Крыма. Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, который ранее категорично высказался о поставках воды на полуостров.

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - заявил Кориневич.

Новости Турции новости Украины новости Крыма акция протеста митинг
Сейчас вы просматриваете новость «На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:13
В Новые Санжары для эвакуированных запретили передавать продукты
23:08
"Воздействие стресса": в МВФ предупредили о серьезных последствиях коронавируса
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
22:42
Украинская комедия об АТО Наши котики провалилась в прокате
22:17
На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста
21:47
"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах Видео
21:42
На Москву: Укрзализныця назвала самые прибыльные рейсы за год
21:11
"Ругался матом": в Новых Санжарах протестовал военный преступник
20:39
Осиротели трое детей: под Кировоградом погиб известный волонтер
20:14
Что написано пером: Йованович издаст книгу воспоминаний об Украине
19:50
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита Видео
19:45
Трамп захотел видеть мир между Россией и Украиной
19:20
Коронавирус в Украине: в МОЗ сделали важное заявление
19:08
"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песни Видео
18:36
В Дании умер создатель легендарного Lego-человечка
17:36
Карпаты засыпало снегом: высота покрова зашкаливает
17:30
Продление срока обсервации для эвакуированных из Китая: в МОЗ назвали условия
17:30
Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет
17:00
Весенний маникюр 2020 – желтый маникюр с хищным принтом и матовые ногти: фото Фото
16:52
Люди в защитных костюмах: появилось видео доставки еды в Новые Санжары Видео
16:35
Скандал в телеэфире: Интер 23 февраля показал советские фильмы несмотря на запрет Нацсовета
16:16
"Началась паника": украинцы рассказали об итальянском "кошмаре"
16:05
Модная обувь 2020 весна – в моде туфли Мэри Джейн и желтая обувь: фото Фото
15:36
Директор предприятия Укроборонпрома погорел на крупной взятке
15:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: промо смотреть онлайн Видео
15:15
"Я бы сам отх*ярил": в Киеве устроили массовую драку c полицейскими Видео
14:42
"Аваков - черт": под ОП произошли стычки на акции за отставку главы МВД Видео
14:17
"С*ка подснежники в феврале": NASA шокировало фотографиями тающей Антарктиды
14:00
В Японии умер еще один пассажир Diamond Princess: что известно
13:45
Движение на "синей" линии метро остановили: в Киеве человек упал на рельсы
13:31
"Пошли на х*й!": Кива поздравил с 23 февраля
13:10
Посёрбал и больничный оформил: назван самый опасный молочный продукт
12:22
Обсервация в Новых Санжарах: иностранке понадобилась помощь медиков
11:47
В Украину вернут "коронавирусный" вагон: что известно Видео
11:34
Действия профнепригодной Скалецкой - прямая вина Зеленского мнение
11:08
Ледяной дождь и адский шторм: Украину накроют шквалы и метели
11:02
Выбежал весь в крови: в Запорожье жестоко зарезали наркобарона
10:45
"Мертвые" ячейки: в Слуге народа объяснили, почему не нанимают уборщиц
10:41
Без контакта: ученые подтвердили еще один способ передачи убийственного коронавируса
10:37
Украине не спастись от коронавируса мнение
09:52
"С*ки, на передовую их": в Запорожье разгорелся скандал из-за "шабаша престарелых пилоток"
09:01
Скандальный мюнхенский план для Украины: автор "12 шагов" объяснил, что это было Видео
08:51
Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко мнение
08:17
Прожорливый китайский вирус: заболело шокирующее количество человек
07:31
"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийство
06:57
Языковой вопрос толкает Украину к распаду на несколько огрызков мнение
06:40
Блины на молоке и не только: как готовить тонкие и пышные блинчики с уматовыми начинками Видео
06:25
Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные
05:20
"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области
04:49
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять