На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста

В Турции прошел митинг против оккупации Крыма / facebook.com/CGUinIstanbul

В турецком городе Стамбуле в воскресенье, 23 февраля, состоялась акция протеста против оккупацией путинской Россией украинского Крыма.

Как пишет сайт Генерального консульства Украины в Стамбуле, организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в столице Турции. В митинге приняли участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов. Участники мероприятия протестовали также против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.

"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности соблюдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - написала в сообщении о проведении митинга Алия Усенова.

Оккупация Крыма

Ранее мониторинговая группа редакции BlackSeaNews заявила, что Россия не намерена останавливаться на аннексии Крыма и оккупации Донбасса. В 2020 году она продолжит блокировать судоходство через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – заявил руководитель группы Андрей Клименко.

Также напомним, у Зеленского заявили, что Украина не готова к возвращению Крыма. Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, который ранее категорично высказался о поставках воды на полуостров.

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - заявил Кориневич.