Похож на кровь: в Антарктиде запаниковали из-за окраски снега

В Антарктиде "зацвел" снег / Reuters

Ученые со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде уже несколько воскресений подряд наблюдают очень странное и редкое явление. По словам исследователей, происходит цветение снега, которое вызывают водоросли хламидомонады.

"Интересную окраску снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето ), споры начинают прорастать", - рассказали ученые Национального антарктического научного центра в Facebook.

Из-за того, что в снегу присутствуют красный каротиновый слой на нем возникают пятна красного или малинового цвета. Ученый пояснили, что "цветение снега" способствует изменению климата. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Из-за красной окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

Ранее ученые NASA обнародовали устрашающие фотографии, на которых отчетливо видно, как растаяла ледяная шапка на острове Eagle Island в Антарктиде. На кадрах "земля наступает".

Также напомним, этой зимой мы все заметили природные аномалии - отсутствие снега и морозов, а также нехарактерную для холодной поры года дождливую погоду. По информации климатолога, в 2020 году "сюрпризы" погоды продолжатся - к примеру, осень, скорее всего затянется аж до Нового года.