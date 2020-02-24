Ученые озвучили причину теплой зимы в Украине и в мире - Bloomberg

Ученые обеспокоены аномально теплой зимой во всем мире / УНИАН

Аномально теплая зима в Украине, Европе и США обусловлена устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса.

Как передает Bloomberg со ссылкой на экспертов из Weather Underground и Weather Tiger LLC, из-за устойчивости низкого давления холодные потоки воздуха циркулируют на севере планеты.

По мнению ученых, холодный воздух в этом году не попадает в южные области планеты Земля. Препятствием называют некий жесткий барьер, который стал преградой для циркуляции воздуха.

Эксперты отмечают, что в среднем по планете температура воздуха возросла на три градуса. Однако этой зимой установлен температурный максимум за 141 год.

По данным Службы климатических изменений Коперника, в прошлом месяце был самый жаркий январь в Европе: температура поверхности была на 3,1 ° C выше средней. По данным Национального центра экологической информации США, на большей части территории России и некоторых частях Скандинавии и восточной части Канады температура была ниже 5 ° C. Эту аномалию считают нехарактерной для зимы.

Система давления на Северном полюсе получила название Арктические колебания. Из-за теплой зимы ученые планируют новые исследования, чтобы выяснить, связано ли это с глобальным потеплением, поскольку за последние четыре года произошли четыре самых теплых января в истории.

"Мы все еще находимся в начале эволюционной климатической эры. Климат будет постоянно меняться под нашими ногами, когда мы пытаемся на него повлиять", - утверждают исследователи.

По словам ученых, в Нью-Йорке уже фиксируют приход весны. В регионе распускаются растения, что произошло на три недели раньше.

По данным AccuWeather, жители Нью-Йорка, вероятно, сократили расходы на отопление примерно на 10,6% по сравнению с минувшим годом. Филадельфия имела аналогичные показатели, в то время как Вашингтон, вероятно, сократил счета на 11%, а Бостон - на 11,1%.

Напомним, ученые со станции Академик Вернадский в Антарктиде уже несколько воскресений подряд наблюдают очень странное и редкое явление. По словам исследователей, происходит цветение снега, которое вызывают водоросли хламидомонады.

Также напомним, этой зимой мы все заметили природные аномалии - отсутствие снега и морозов, а также нехарактерную для холодной поры года дождливую погоду. По информации климатолога, в 2020 году "сюрпризы" погоды продолжатся - к примеру, осень, скорее всего затянется аж до Нового года.