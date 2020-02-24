УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ученые озвучили причину теплой зимы в Украине и в мире - Bloomberg

24 февраля 2020, 23:44

Причина заключается в низком давлении в районе Северного полюса.

зима,снег
Ученые обеспокоены аномально теплой зимой во всем мире / УНИАН

Аномально теплая зима в Украине, Европе и США обусловлена устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса.

Как передает Bloomberg со ссылкой на экспертов из Weather Underground и Weather Tiger LLC, из-за устойчивости низкого давления холодные потоки воздуха циркулируют на севере планеты.

По мнению ученых, холодный воздух в этом году не попадает в южные области планеты Земля. Препятствием называют некий жесткий барьер, который стал преградой для циркуляции воздуха.

Эксперты отмечают, что в среднем по планете температура воздуха возросла на три градуса. Однако этой зимой установлен температурный максимум за 141 год.

По данным Службы климатических изменений Коперника, в прошлом месяце был самый жаркий январь в Европе: температура поверхности была на 3,1 ° C выше средней. По данным Национального центра экологической информации США, на большей части территории России и некоторых частях Скандинавии и восточной части Канады температура была ниже 5 ° C. Эту аномалию считают нехарактерной для зимы.

Система давления на Северном полюсе получила название Арктические колебания. Из-за теплой зимы ученые планируют новые исследования, чтобы выяснить, связано ли это с глобальным потеплением, поскольку за последние четыре года произошли четыре самых теплых января в истории.

"Мы все еще находимся в начале эволюционной климатической эры. Климат будет постоянно меняться под нашими ногами, когда мы пытаемся на него повлиять", - утверждают исследователи.

По словам ученых, в Нью-Йорке уже фиксируют приход весны. В регионе распускаются растения, что произошло на три недели раньше.

По данным AccuWeather, жители Нью-Йорка, вероятно, сократили расходы на отопление примерно на 10,6% по сравнению с минувшим годом. Филадельфия имела аналогичные показатели, в то время как Вашингтон, вероятно, сократил счета на 11%, а Бостон - на 11,1%.

Напомним, ученые со станции Академик Вернадский в Антарктиде уже несколько воскресений подряд наблюдают очень странное и редкое явление. По словам исследователей, происходит цветение снега, которое вызывают водоросли хламидомонады.

Также напомним, этой зимой мы все заметили природные аномалии - отсутствие снега и морозов, а также нехарактерную для холодной поры года дождливую погоду. По информации климатолога, в 2020 году "сюрпризы" погоды продолжатся - к примеру, осень, скорее всего затянется аж до Нового года.

новости Украины и мира новости США новости Европы зима весна 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые озвучили причину теплой зимы в Украине и в мире - Bloomberg». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
Нега и стоны: топ-3 способа секса, который увенчается оргазмом
01:14
Ученые предупредили о смертельной опасности куриных яиц
00:56
Дочь Потапа в прозрачном белье заинтриговала пикантным фото
00:47
В Минобороны назначили проверку из-за слетевшей в Николаеве с казармы крыши
00:19
25 февраля – какой сегодня праздник: в чем помогает икона Иверской Божьей Материи Видео
00:05
Украина готовится к жуткому вирусу: Гончарук заговорил о боксах для больных
24 февраля, понедельник
23:44
Ученые озвучили причину теплой зимы в Украине и в мире - Bloomberg Видео
23:23
"Дети вне угрозы": украинка в Италии рассказала о распространении коронавируса Видео
23:21
Смерти не боятся: украинцы с Diamond Princess наотрез отказались ехать домой
23:09
Половой внедреж: ученые рассказали, возможен ли секс в космосе
23:08
Эксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результаты
22:53
Самый важный прием пищи: почему нужно плотно завтракать
22:20
Гибель животных: под Харьковом перевернулся грузовик, перевозивший свиней
22:16
Похож на кровь: в Антарктиде запаниковали из-за окраски снега
22:00
Ламинирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура
21:56
В зубы взял - инсульта избежал: ученые составили новую противоинсультную диету
21:36
Тело лежало на кухне: стали известны подробности гибели экс-главы правления Интера Старицкого Видео
21:34
"Пролито много русской крови": Газманов накинулся на Лайму Вайкуле из-за Крыма
20:58
Полный беспредел: в Днепре открыли стрельбу, серьезно ранены три человека Видео
20:30
В Украине снижена цена на газ до четырехлетнего минимума
20:30
Родственные связи 2 сезон 1 и 2 серия смотреть онлайн 24-02-2020 Видео
20:11
Опасный ветер: в Херсоне ребенка придавило деревом
19:48
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи Видео
19:46
В Италии разбушевался коронавирус: жертвы растут, пассажиров проверят Видео
19:45
Вайнштейна официально признали виновным сразу в двух делах
19:31
"Ужасная паника": матч Лиги Европы в Италии оказался под угрозой срыва
19:26
Уматовые блины на молоке и не только с разными начинками: лучшие рецепты Видео
18:54
Глава Госпогранслужбы придумал расправу для тех, кто не проверится на коронавирус Видео
18:53
Любимец Путина позвал Maruv в Россию и полил украинцев грязью
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 24-02-2020 Видео
18:08
Чат с врачом-диетологом Оксаной Скиталинской
17:56
"Наденьте большой презерватив": в Сети высмеяли костюм Скалецкой в санатории Новых Санжар Видео
17:55
Xbox Series X будет в 8.5 раз мощнее, чем Xbox One
17:37
Бывший фаворит в пролете: какие партии сейчас прошли бы в Раду – опрос Видео
17:30
Маникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фото Фото
17:11
Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий Видео
17:04
Бешеный шторм атаковал Одессу: повалило деревья, город парализован - фото Фото Видео
17:02
Черная Масленица 2020 в Германии: авто протаранило толпу, пострадали дети
16:48
YouTube по ошибке создал самое длинное видео в истории
16:42
Это не вторые Грынджолы: почему у Go-A хорошие шансы на Евровидении мнение
16:30
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
16:27
Коронавирус и заробитчане: на Закарпатье паника из-за ситуации в Италии
15:56
Sony представила Xperia 1 II и Xperia Pro - новые топовые 5G-смартфоны
15:23
Зеленский и не Порошенко: опрос показал новых фаворитов украинцев в президентской гонке
15:08
Харли Квинн 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет Видео
14:52
Эксперт рассказал, как ударит коронавирус по заробитчанам и экономике Украины
14:45
По Украине бьет новый циклон: когда утихнет ураганный ветер Видео
14:37
СМИ рассказали, кто умышленно блокирует работу Минюста актуально
14:33
В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году
14:15
Тысячи их: киевлянке принесли платежку с громадной суммой за отопление - фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять