Смертельный коронавирус "захватил" еще одну страну: что известно

Коронавирус в Катаре / twitter.com/ChuBailiang

Китайский коронавирус добрался до еще одной страны. Так, первый случай инфицирования вирусом COVID-19 зафиксирован в Катаре.

По данным Qatar News Agency, информацию подтвердили в министерстве здравоохранения страны. Отмечается, что заболевшим оказался 36-летний гражданин Катара, который недавно вернулся из Ирана. Его эвакуировали на правительственном чартерном самолете и с другими пассажирами поместили на карантин.

На данный момент мужчина изолирован в инфекционном центре. Его состояние стабильно.

Кроме того, медики проверяют всех лиц, которые тесно связаны с заболевшим, и применяют карантинные меры. В настоящее время нет доказательств распространения вируса в Катаре.

Как ранее сообщал Главред, коронавирус Covid-19 добрался в еще одну страну. Первый случай заражения китайским вирусом зафиксировали в Исландии.