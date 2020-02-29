Онуфрий влип в скандал из-за масштабных протестов в Черногории

Митрополит Онуфрий посетил Черногорию / УНИАН

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины, заявили в посольстве Украины в Черногории.

Таким образом в посольстве отреагировали на визит Онуфрия в Черногорию и подчеркнули, что он – представитель церкви, которая является неотъемлемой частью Русской православной церкви.

"Митрополит Онуфрий, комментировал внутренние проблемы Черногории от имени украинцев, тем самым ставя под угрозу существующие дружеские отношения между украинским и черногорским народами", - заявили украинские дипломаты.

Отметим, что в столице Черногории Подгорице Сербская православная церковь устроила протесты. При этом Онуфрий возглавлял многотысячное шествие.

Читайте такжеЕще одна церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ"Сегодня мы молим Бога, чтобы преследования церкви было прекращено, чтобы зло сердец отошло, и наступил мир", - заявил Онуфрий в Черногории.

Отметим, что сообщение посольства Украины вызвало бурную реакцию пользователей:

"Единственным законным Киевским митрополитом есть митрополит Онуфрий. Ну а этот Епифаний, о котором вы говорите, - это самосвят, который выдает себя за Киевского митрополита", "Літак онуфрію, і нехай летить на саою канонічно територію в московію", "Послы приходят и уходят. а церковь остаётся. и предстоятель православных в украине - блаженнейший онуфрий", "Не існу є ніякого "предстоятеля українського" онуфрія - є мирополит рпц, який неканонічно перебуває в Україні", "В посольстве умом тронулись! Какое они имеют право, что-то высказывать! Церковь отделена от государства! Господи помилуй", "Вы превысили свои полномочия! Вы Украины посольство или ПЦУ?! подурели там вообще?! Марущинца нам мало?", "Единственный глава канонической Украинский Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий!", - пишут в комментариях пользователи.

Обратим внимание, что протесты в Черногории начались после принятия закона, который позволяет государству получить собственность религиозной общины, если она не может доказать, что эта собственность принадлежала ей до 1918 года.

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В свою очередь президент Черногории Мило Джуканович в пятницу обвинил Сербию и Россию в использовании православной церкви для подрыва независимости страны, ее членства в НАТО и попыток вступить в Евросоюз.