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"Русские шпионы": в Турции разгромили квартиры путинских пропагандистов

1 марта 2020, 10:46

Сотрудники СМИ не выходят на связь уже девять часов после того, как обратились в полицию.

СМИ
СМИ / pixabay.com

Неизвестные напали на сотрудников российского новостного агентства Sputnik Турция. Отмечается, что инцидент произошел по месту жительства журналистов в Анкаре.

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, нападавшие кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

В свою очередь, в агентстве Sputnik Турция отметили, что нападавшие скрылись до приезда полиции, а в результате инцидента никто не пострадал.

Позже Симоньян сообщила, что российские пропагандисты не выходят на связь уже девять часов.

"Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры", - указала главред RT.

Как ранее сообщал Главред, в Эстонии закрывают скандальное пропагандистское издание РФ Sputnik Эстония и вся редакция увольняется с 1 января 2020 года.

СМИ журналисты Турция полиция погром новости России
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