Всем на выход: в Эстонии разогнали пропагандистское издание РФ

В Эстонии закрывают скандальное пропагандистское издание РФ Sputnik Эстония и вся редакция увольняется с 1 января 2020 года.

Sputnik Эстония входит в государственное международное информационное агентство "Россия сегодня", чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого правительство Эстонии, по сообщению err.ee, ввело санкции и против Sputnik.

Пропагандисты заявляют, что сотрудникам агентства якобы угрожает уголовное преследование, и называют действия властей Эстонии "правовым беспределом" и "проявлением тоталитаризма".

Ранее сообщалось, что Эстония набросилась на Россию из-за украинского Крыма.

Также отметим, Эстония и Финляндия сделали России подлость.