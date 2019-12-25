"Вопиющие нарушение": Эстония набросилась на Россию из-за украинского Крыма

Крым / УНИАН

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу жестко отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и аннексированным Крымом. По его словам, данный шаг Кремля является вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с РФ - еще одно вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины с целью еще больше изолировать Крым", - написал Рейнсалу в своем Twitter-аккаунте.

При этом дипломат подтвердил приверженность Киеву.

"Мы еще раз подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Как ранее сообщал Главред, Украина открыла производство из-за запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным Крымом.