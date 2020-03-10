Трамп не приедет к Путину на парад 9 Мая - Песков

Дональд Трамп не приедет к Владимир Путину на 9 Мая / Reuters

Американский президент Дональд Трамп не посетит Москву ради участия в параде в честь празднования 75-летия Победы.

Соответствующее заявление во вторник, 10 марта, опубликовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агентство Интерфакс. По словам путинского спикера, в Кремле информацию об отказе Трампа от визита в Москву получили по дипломатическим каналам.

Тем не менее, как утверждает Песков, официальная американская делегация на параде будет, правда, пока неясно, насколько высокого уровня.

До этого в США рассказывали, что официальный Вашингтон во время торжеств в Москве "будет представлена на высоком уровне" и список из нескольких высокопоставленных чиновников уже направлен в Кремль.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин утверждал, что Дональд Трамп жаловался ему на слишком большимевоенные расходы Америки.