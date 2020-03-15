"Президент попросит": путинский наемник Прилепин заявил о "спасении" Украины спецназом РФ

Захар Прилепин / kp.ru

Террорист и путинский прихвостень Захар Прилепин сделал дикое заявление про Украину. Так, создавший свою партию наемник надеется, что когда-то президент Украины сам призовет российский спецназ в Киев.

По словам так называемого политика, сейчас только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине. При этом Прилепин вспомнил, как в 2014 году участники Майдана якобы боялись, что в Киеве высадится российский спецназ и разгонит их.

"У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его", - заявил боевик в эфире пропагандисткой программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Как ранее сообщал Главред, эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил о том, что Россия способна в короткие сроки заблокировать Одессу и захватить украинский остров Змеиный, расположенный в Черном море.