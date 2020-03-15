Выстрел в снайпера: в Москве охраннику Путина прострелили голову

Владимир Путин в окружении охраны / osinform.org

В Москве нашли мертвым 24-летнего снайпер Федеральной службы охраны, который служил в охране президента РФ.

По данным Telegram-канала Baza, погибший скончался на в результате полученного огнестрельного ранения в голову.

Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать — погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне.

Рядом с телом снайпера лежал пистолет Оса. Следствие рассматривает версии произошедшего, в том числе самоубийство.

Погибший служил в воинской части №11488, где числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность российского президента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве убили сотрудника охраны Петра Порошенко.