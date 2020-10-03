Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку

Азербайджан продолжает проводить контрнаступательную операцию в районе нагорно-карабахского конфликта.
Азербайджанские войска в ходе вооруженного противостояния с Арменией взяли под свой контроль 7 сел в районах, прилегающих к непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
По словам азербайджанского лидера, села были взяты под контроль в субботу, 3 октября, силами армии республики Азербайджана.
"Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района", - подчеркнул Алиев.
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Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация Азербайджана и Армении достигла острой фазы противостояния в воскресенье утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокационных обстрелах, после чего в Баку заявили о начале контрнаступательной операции.
- В тот же день в Азербайджане рассказали о том, что вооруженные силы Баку смогли отвоевать 6 сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Однако в Армении данную информацию не подтвердили.
- 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку теперь контролирует село Мадагис в Нагорном Карабахе, где уже подняли азербайджанский национальный флаг.
- В ночь на 2 октября в ходе боев в Нагорном Карабахе азербайджанцы взяли под контроль высоты в Агдеринском направлении неподалеку от Магадиса.
Автор: Андрей Ганжа