Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку

Азербайджан взял под свой контроль 7 сел в районе Нагорного Карабаха - Алиев/ president.az

Азербайджанские войска в ходе вооруженного противостояния с Арменией взяли под свой контроль 7 сел в районах, прилегающих к непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По словам азербайджанского лидера, села были взяты под контроль в субботу, 3 октября, силами армии республики Азербайджана.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района", - подчеркнул Алиев.

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