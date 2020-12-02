Арестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

Алексей Арестович (который накануне был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака) утверждает ‒ встреча в нормандском формате до конца 2020 года крайне необходима не только властям Украины, но и России (в том числе и Владимиру Путину).

Об этом он написал на канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группы в мессенджере Telegram. Арестович пишет, что на встрече в нормандском должны быть подведены итоги попыток выполнить договоренности, которые были достигнуты на парижском саммите в декабре 2019 года. Кроме того, главы стран нормандской четверки могут обсудить планы по дальнейшему их выполнению.

Как пишет Арестович, такая встреча остается единственной возможностью для России предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, согласно которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне.

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