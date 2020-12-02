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Арестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате

2 декабря 2020, 14:17

По мнению Алексей Арестович, поле для маневра у Владимира Путина и властей РФ касаемо встречи в нормандском формате.

Путин, Зеленский
Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

Алексей Арестович (который накануне был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака) утверждает ‒ встреча в нормандском формате до конца 2020 года крайне необходима не только властям Украины, но и России (в том числе и Владимиру Путину).

Об этом он написал на канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группы в мессенджере Telegram. Арестович пишет, что на встрече в нормандском должны быть подведены итоги попыток выполнить договоренности, которые были достигнуты на парижском саммите в декабре 2019 года. Кроме того, главы стран нормандской четверки могут обсудить планы по дальнейшему их выполнению.

Как пишет Арестович, такая встреча остается единственной возможностью для России предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, согласно которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне.

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Война на Донбассе - что сообщалось ранее:

  • Руководитель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в начале ноября предложил план Киева по урегулированию конфликта в ОРДЛО. Инициатива предполагает возвращение украинской стороне границы и проведение в регионе выборов в марте 2021 года.
  • В Кремле утверждают, что согласно Минским соглашениям, в ОРДЛО сначала должны пройти местные выборы, и только после этого Россия и боевики будут готовы отдать Киеву контроль над границей. Такой вариант не устраивает Украину.
  • Кравчук 28 ноября заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры, требуя от Киева поддержать план по Донбассу, представленный боевиками ОРДЛО.

Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин Алексей Арестович
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