Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе

Баку теперь контролирует еще 7 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Азербайджанские вооруженные силы по данным на среду, 4 ноября, в ходе военного противостояния с Арменией отвоевали семь населенных пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.
Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter в среду, 4 ноября.
По его словам, азербайджанская армия получила под свой контроль еще 7 сел.
"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирак, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы и Шафибейли Зангиланского района, а также села Башарат, Гаракишилер и Гараджаллы Губадлинского района", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеВ Азербайджане заявили об отступлении войск Армении в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. В понедельник, 2 ноября, президент заявил о контроле азербайджанской армией над еще 8 селами в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является ввод российских миротворцев в зону боевых действий.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.
Автор: Андрей Ганжа