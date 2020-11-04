Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о получении контроля Баку над селами в трех районах Нагорного Карабаха / president.az

Азербайджанские вооруженные силы по данным на среду, 4 ноября, в ходе военного противостояния с Арменией отвоевали семь населенных пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter в среду, 4 ноября.

По его словам, азербайджанская армия получила под свой контроль еще 7 сел.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирак, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы и Шафибейли Зангиланского района, а также села Башарат, Гаракишилер и Гараджаллы Губадлинского района", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеВ Азербайджане заявили об отступлении войск Армении в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе