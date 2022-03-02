Армия США не будет участвовать в войне России с Украиной - Байден

Джо Байден / Фото Reuters

США и их партнеры будут оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, которую открыто атаковала Россия, но американская армия не будет участником этого конфликта.

Об этом президент США Джо Байден сказал в ходе ежегодного обращения О положении государства (State of the Union) на заседании обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

"Разрешите донести до вашего сведения: наши вооруженные силы не будут участвовать в этом конфликте", - подчеркнул американский лидер.

По словам, Байдена, американские военные отправились в Европу. Однако в боевые действия против Российской Федерации на территории Украины их не будут привлекать.

"Мы мобилизовали наши силы - военные корабли, военную авиацию. Они сейчас расположены в Литве, Латвии, Эстонии, на восточных границах Европы. И я убежден, что мы будем защищать до последнего каждый сантиметр нашей территории от посягательств", - заявил Байден.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.