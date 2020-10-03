Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление

В Азербайджане заявили о взятии под контроль села Магадис/ Reuters

Азербайджанским войскам удалось взять под свой контроль еще один населенный пункт в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Речь идет о селе Магадис, над которым в субботу, 3 октября, был поднят национальный флаг республики Азербайджан.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

"Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагисе. Мадагис наш", - написал глава государства.

Напомним, во время вооруженного противостояния ночью в пятницу, 2 октября, азербайджанская сторона отрапортовала о взятии под контроль своими войсками высоты неподалеку от Магадиса в Агдеринском направлении района в Нагорном Карабахе.

27 сентября Азербайджан заявил о взятии 6 сел на Физулинско-Джабраильском направлении, однако официальный Ереван эту информацию не подтвердил.Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку

Конфликт в Нагорном Карабахе