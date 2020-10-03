Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах продолжается.
Азербайджанским войскам удалось взять под свой контроль еще один населенный пункт в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Речь идет о селе Магадис, над которым в субботу, 3 октября, был поднят национальный флаг республики Азербайджан.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
"Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагисе. Мадагис наш", - написал глава государства.
Напомним, во время вооруженного противостояния ночью в пятницу, 2 октября, азербайджанская сторона отрапортовала о взятии под контроль своими войсками высоты неподалеку от Магадиса в Агдеринском направлении района в Нагорном Карабахе.
27 сентября Азербайджан заявил о взятии 6 сел на Физулинско-Джабраильском направлении, однако официальный Ереван эту информацию не подтвердил.Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Новое обострение война Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе произошло утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах в районе нагорно-карабахского конфликта. В Азербайджане сделали заявление о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Баку, поэтому его страна намерена восстановить историческую справедливость и настаивает на выводе из НКР армянских войск.
- Его поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган. В Анкаре готовы оказать всестороннюю помочь Азербайдану и считают, что Армения должна прекратить оккупацию Нагорного Карабаха.
- Страны-гаранты урегулирования конфликта – США, Франция и Россия, призвали уладить вооруженную конфронтацию мирным путем.