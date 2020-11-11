Азербайджан победил в войне в Карабахе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрапортовал о полном триумфе Баку в Нагорном Карабахе.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил о победе официального Баку в войне за Нагорный Карабах.
Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости. По словам Алиева, боевые действия в Нагорном Карабахе окончательно закончены.
Кроме того, президент Азербайджана добавил, что Баку проведет в региону оценку материального ущерба и потребует от официального Еревана компенсации.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Согласно условиям договоренностей, Армения должна вывести войска с Нагорного Карабаха и передать Баку ряд районов. На территории Карабаха будет размещен российский миротворческий контингент.
- Премьер-министр Никол Пашинян считает, что Армения вынужденно подписала соглашение, чтобы избежать еще более масштабного поражения в Нагорном Карабахе.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает, что войска Армении, согласно договоренностям, будут выведены из Нагорного Карабаха до конца ноября.
Автор: Дмитрий Видоменко