Азербайджан победил в войне в Карабахе - Алиев

Ильхам Алиев / president.az

Азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил о победе официального Баку в войне за Нагорный Карабах.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости. По словам Алиева, боевые действия в Нагорном Карабахе окончательно закончены.

Кроме того, президент Азербайджана добавил, что Баку проведет в региону оценку материального ущерба и потребует от официального Еревана компенсации.

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее: