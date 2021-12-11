Байден обсудил с новым канцлером Германии эскалацию сил России вокруг Украины

Байден и Шольц обсудили коронавирус, вопрос климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины.
Лидер США Джо Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны в телефонном режиме обсудили несколько важных тем, в том числе и ситуацию в Украине.
В пресс-службе Федерального правительства Германии сообщили, что Байден поздравил Шольца со вступлением в должность,и они обговорили углубление отношений между обеими странами.
"Президент Байден поздравил канцлера со вступлением в должность. Оба подтвердили тесные связи между Германией и США и стремление к их дальнейшему укреплению", - говорится в заявлении.
В свою очередь в Белом доме подтвердили эту информацию и уточнили, что Байден и Шольц также обсудили коронавирус, вопрос климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины.
"Лидеры обсудили нашу совместную работу по всему спектру глобальных проблем, включая продолжающиеся усилия по прекращению пандемии COVID-19, противодействию угрозе изменения климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины", - говорится в сообщении Белого дома.
Напомним, в среду, 8 декабря, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель передала дела новому главе правительства Олафу Шольцу. После принятия присяги новый глава правительства сделал заявление по ситуации вокруг Украины, и напомнил Кремлю о том, что все должны соблюдать принцип нерушимости границ.
"У нас четкая позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если будет иначе. Речь идет, однако, о том, чтобы они (границы) не нарушались", - заявил Шольц.
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