Байден обвинил Путина в безрассудстве и назвал, чем должна закончиться война в Украине

Джо Байден сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина / Коллаж Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие и сделал заявление по поводу завершения войны в Украине.

Война между Украиной и РФ должна закончиться на справедливых условиях, единственная страна, которая стоит на этом пути, - Россия, подчеркнул он, выступая на Генассамблее ООН.

"США хотят эту войну закончить на справедливых условиях, на тех условиях, под которыми все подписались. Но вы не можете захватить территорию другой страны силой. Единственная страна, которая стоит на этом пути, - это Россия", - сказал Байден.

Он также напомнил о том, что Россия нарушила устав ООН, вторгшись в Украину.

"Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны", - сказал Байден.

Запад не угрожал России и, напротив, стремился предотвратить обострение обстановки, заявил он.

"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".

Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов на Донбассе и в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.

Он также прокомментировал шантаж Путина угрозой применения ядерного оружия.

Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами, добавил Байден.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, ранее Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Путин цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

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