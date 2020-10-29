Байден призвал Трампа остановить Россию и Турцию в Нагорном Карабахе

В случае победы на выборах президента США Джо Байден займется вопросом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Президент США Дональд Трамп должен провести прямые переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
Соответствующее заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена опубликовано на его официальном сайте.
В заявлении речь идет о том, что активная фаза военных действий в Нагорном Карабахе длится уже месяц. Президенту Трампу следует провести личные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении Алиевым и Пашиняном, а также с главой Турецкой республики Реджепом Эрдоганом с целью деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
"После месяца боевых действий президенту Трампу давно пора напрямую обратиться к лидерам Армении, Азербайджана и Турции, чтобы добиться немедленной деэскалации и остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорном Карабахе", - отмечается в сообщении.
По мнению Байдена, Трамп должен "лично вмешаться, чтобы остановить эту войну".
Кроме того, как полагает кандидат на пост президента США, американской администрации следует выступить с призывом к Турции и России с целью "прекращения разжигания конфликта поставками оружия и, в случае с Турцией, наемников".Читайте такжеВ США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
США вместе с Европой должны выработать консолидированную позицию с целью урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Если Байден одержит победу на выборах, он будет решать данный вопрос.
"Соединенные Штаты должны возглавить дипломатические усилия по прекращению боевых действий вместе с нашими европейскими партнерами и настаивать на международной гуманитарной помощи, чтобы положить конец страданиям", - подчеркнул Джо Байден.
Позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего Азербайджан объявил о контрнаступательной операции.
- В поддержку Баку выступила Турция. Президент Реджеп Эрдоган призвал Армению вывести войска из Нагорного Карабаха и вернуть данную территорию под контроль Азербайджана.
- США является одной из стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября Вашингтон совместно с Парижем и Москвой выпустили совместное заявление, в котором призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь.
- В Вашингтоне заявляли, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану зоне нагорно-карабахского военного конфликта и призывали третьи страны не вмешиваться в войну Баку и Еревана.
- 25 октября в США прошли переговоры с представителями Азербайджана и Армении, по итогам которых стороны договорились о перемирии, начиная с 26 октября. Однако третьи по счету договоренности были сорваны.