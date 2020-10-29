Байден призвал Трампа остановить Россию и Турцию в Нагорном Карабахе

Трамп должен лично вмешаться и остановить войну в Нагорном Карабахе - Байден / GettyImages

Президент США Дональд Трамп должен провести прямые переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена опубликовано на его официальном сайте.

В заявлении речь идет о том, что активная фаза военных действий в Нагорном Карабахе длится уже месяц. Президенту Трампу следует провести личные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении Алиевым и Пашиняном, а также с главой Турецкой республики Реджепом Эрдоганом с целью деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

"После месяца боевых действий президенту Трампу давно пора напрямую обратиться к лидерам Армении, Азербайджана и Турции, чтобы добиться немедленной деэскалации и остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорном Карабахе", - отмечается в сообщении.

По мнению Байдена, Трамп должен "лично вмешаться, чтобы остановить эту войну".

Кроме того, как полагает кандидат на пост президента США, американской администрации следует выступить с призывом к Турции и России с целью "прекращения разжигания конфликта поставками оружия и, в случае с Турцией, наемников".Читайте такжеВ США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

США вместе с Европой должны выработать консолидированную позицию с целью урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Если Байден одержит победу на выборах, он будет решать данный вопрос.

"Соединенные Штаты должны возглавить дипломатические усилия по прекращению боевых действий вместе с нашими европейскими партнерами и настаивать на международной гуманитарной помощи, чтобы положить конец страданиям", - подчеркнул Джо Байден.

Позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе