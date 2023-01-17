"Беларусь – это же Россия": у Скабеевой случилась истерика в эфире

В России пропагандисты продолжают рассказывать о том, что Украина является частью РФ.
В одной из программ на росТВ, которую ведет путинская пропагандистка Ольга Скабеева, объявили Беларусь частью России.
Скабеевой в истерике пришлось оправдываться.
Конфуз, выдавший истинное отношение Кремля к Беларуси, произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Так, один из гостей студии заявил: "Беларусь – это же Россия... Это же Россия".
Его попытался поправить ведущий Евгений Попов, отметивший, что Беларусь – это союзное государство.
"Да, союзное государство... Но это Россия. Это великая Россия", – продолжил гость студии.
После чего, Скабееву передернуло и ей пришлось заявить, чтобы не пугали Лукашенко.
"Не пугайте Александра Григорьевича", – сказала она.
Ранее ведущий и блогер Алексей Дурнев в комментарии журналисту Дмитрию Гордону заявил, что самое страшное для российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой – потерять все то, что они получили, продавая совесть.
"Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось", - отметил Дурнев.
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