"Виновными будем все": Скабеева закатила истерику, испугавшись победы Украины

Скабеева закатила истерику, испугавшись победы Украины / коллаж https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В одной из программ российского телевидение на топ-пропагандистку Ольгу Скабееву, такое ощущение, снизошло озарение − после поражения в войне против Украины Россию ждет выплата репараций, полная изоляция, а каждого, кто поддерживал войну и помогал преступному режиму Путина, придется отвечать по всей строгости закона.

"Мы не допускаем, даже вслух не произносим, но, если вдруг что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу, то претензии выдвинут всем без исключения, независимо от того, находятся ли они в пределах РФ, или за пределами РФ. Просто, тех, кто за пределами, сразу арестуют, независимо от того, являются ли они пособниками путинского режима, или просто рядом проходили. Виновными будем все", − с заметными истеричными нотками в голосе сказала Скабеева в эфире.

Тем не менее, она тут же справилась с волнением и выдала очередной людоедский способ избежать всего вышеуказанного − продолжать бомбардировки Украины.

"Чтобы без Гаагских трибуналов, открытий уголовных дел, компенсаций, репараций, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо давить и жать, чтобы они обращались к нам для перемирия или установления мира", − подытожила Скабеева.

Напомним, ранее в Нацгвардии Украины крайне остроумно ответили на свежий российский фейк спецслужб о том, что убийство Дарьи Дугиной (дочери идеолога российского фашизма Александра Дугина) совершила некая Наталья Вовк из полка "Азов".

К примеру, российская ФСБ "слила" в СМИ якобы удостоверение Вовк. Нацгвардейцы включили фантазию и вскоре продемонстрировали идентичные удостоверения с фотографиями известных российских пропагандисток ‒ Ольги Скабеевой, Маргариты Симоньян, спикера МИД РФ Марии Захаровой, а также гимнастки Алины Кабаевой (которую СМИ называют любовницей российского диктатора Владимира Путина).

До того, ведущий и блогер Алексей Дурнев в комментарии журналисту Дмитрию Гордону заявил, что самое страшное для российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой – потерять все то, что они получили, продавая совесть.

"Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось", - отметил Дурнев.

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