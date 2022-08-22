Кабаева и Скабеева из наших: в Нацгвардии потроллили ФСБ "документами" российских пропагандисток

В Нацгвардии потроллили ФСБ "документами" российских пропагандисток / коллаж УНИАН и instagram.com/sevakrivoshapova

В Нацгвардии Украины крайне остроумно ответили на свежий российский фейк спецслужб о том, что убийство Дарьи Дугиной (дочери идеолога российского фашизма Александра Дугина) совершила некая Наталья Вовк из полка "Азов". В Нацгвардии пояснили, что все эти "доказательства" русские чекисты небрежно сфабриковали в графическом редакторе.

К примеру, российская ФСБ "слила" в СМИ якобы удостоверение Вовк. Нацгвардейцы включили фантазию и вскоре продемонстрировали идентичные удостоверения с фотографиями известных российских пропагандисток ‒ Ольги Скабеевой, Маргариты Симоньян, спикера МИД РФ Марии Захаровой, а также гимнастки Алины Кабаевой (которую СМИ называют любовницей российского диктатора Владимира Путина).

"Google все помнит! Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли!", – посмеялись в Нацгвардии.

Дело в том, что на ФСБшном фото "удостоверения" Вовк хорошо видно, что с ним были проведены те же манипуляции, что и с российскими пропагандистками – снимок лица выглядит крайне неестественно.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

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