Беременная женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика и не злить мужа

Медики спасли беременную / oblhospital.com.ua

В Пакистане медики оказывали помощь беременной женщине, у которой в верхней части лба был вбит 5-сантиметровый гвоздь.

По словам будущей матери, она согласилась на такую экзекуцию от местного целителя, чтобы родить мальчика, пишет Daily Mail.

На УЗИ беременной женщине, у которой уже есть три дочери, врачи сообщили, что она родит еще одну девочку.

А до этого муж угрожал развестись, если она не родит ему мальчика.

От безысходности женщина пошла к местному "целителю", и тот предложил пройти ужасную процедуру, гарантирующую рождение наследника.

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Все время женщина была в сознании и испытывала страшную боль. Ведь для того, чтобы забить гвоздь, использовали молоток или другой тяжелый предмет. Позже она не стерпела и попыталась вытащить гвоздь плоскогубцами, но смогла.

К счастью, гвоздь пробил только верхнюю часть лба женщины, не задев мозг.

Инцидент расследует полиция.

Напомним, в Беларуси во время собеседования трагически погибла 21-летняя беременная девушка. У нее были длинные волосы, которые затянул станок. Девушка 20 дней пробыла в коме.

Также ранее в Киевской области, близ поселка Гребенки 30 января случилось страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, погибла беременная женщина.

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