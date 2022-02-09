Беременная женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика и не злить мужа

У женщины было трое дочерей, а муж требовал сына и угрожал расправой. Так, она обратилась к целителю.
В Пакистане медики оказывали помощь беременной женщине, у которой в верхней части лба был вбит 5-сантиметровый гвоздь.
По словам будущей матери, она согласилась на такую экзекуцию от местного целителя, чтобы родить мальчика, пишет Daily Mail.
На УЗИ беременной женщине, у которой уже есть три дочери, врачи сообщили, что она родит еще одну девочку.
А до этого муж угрожал развестись, если она не родит ему мальчика.
От безысходности женщина пошла к местному "целителю", и тот предложил пройти ужасную процедуру, гарантирующую рождение наследника.
Все время женщина была в сознании и испытывала страшную боль. Ведь для того, чтобы забить гвоздь, использовали молоток или другой тяжелый предмет. Позже она не стерпела и попыталась вытащить гвоздь плоскогубцами, но смогла.
К счастью, гвоздь пробил только верхнюю часть лба женщины, не задев мозг.
Инцидент расследует полиция.
Напомним, в Беларуси во время собеседования трагически погибла 21-летняя беременная девушка. У нее были длинные волосы, которые затянул станок. Девушка 20 дней пробыла в коме.
Также ранее в Киевской области, близ поселка Гребенки 30 января случилось страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, погибла беременная женщина.
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