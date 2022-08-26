Безумный путинист Михалков назвал украинский язык катастрофой для России

Никита Михалков / коллаж фото УНИАН

Скандальный российский актер и режиссер Никита Михалков (известный своей многолетней поддержкой путинского режима) назвал украинский язык "катастрофой" для России, поскольку именно на нем якобы оголтело формулируют ненависть к стране-агрессору и распространяют по миру русофобию. Об этом сообщает портал "360".

В частности, Михалков считает, что преподавателям во всех временно оккупированных русскими населенных пунктах Донецкой и Луганской областей необходимо оправдывать перед детьми войну.

"Если будут предметы преподаваться на украинском языке – это катастрофа. Это заложенная мина во всю историю. Россия пошла на беспрецедентный шаг, позволив называть себя агрессором". Кровавая и преступная война в Украине, по мнению Михалкова, позволила избежать большого количества жертв ", – выдал он лживый тезис.

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Более того, Михалков говорил ‒ нынешние поколения украинцев якобы воспитывались в ненависти к россиянам и всему русскому, именно поэтому "конфликт" между двумя странами был неизбежен еще с 1991 года, после того, как распался СССР.

Напомним, ранее Никита Михалков решил поддержать безумный кремлевский фейк об инфицированных украинских птицах.

"Там еще это биологическое оружие, которое испытывали на добровольцах-украинцах, а к тому же птицы, которых этим заражали, и просчитывалась траектория их перелета через Россию. Это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового, без огня, пытаясь подобрать слова и выглядеть солидно", – говорил он.

Украинский суд разрешил задержать советского и российского режиссера Никиту Михалкова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

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