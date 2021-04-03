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Bloomberg обнародовал свежий рейтинг 500 богачей мира

3 апреля 2021, 19:39
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На третьем месте рейтинге самых богатых людей мира находится основатель Microsoft Билл Гейтс, а на пятом - основатель Facebook Марк Цукенберг.

миллионер
Обнародован рейтинг 500 богатейших людей мира / фото: gazetavv.com

Вчера появились свежие данные от Bloomberg (BBI), о том как растет благосостояние 500 богатейших людей мира. Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

Богатейшим человеком который год подряд остается основатель Amazon Джефф Безос.

На втором месте расположился основатель компаний Tesla и SpaceXИлон Маск.

На третьем месте рейтинге самых богатых людей мира находится основатель Microsoft Билл Гейтс, а на пятом - основатель Facebook Марк Цукенберг.

В "Норникеле" у россиянина Владимира Потанина самая большая доля — более трети, и он, согласно BBI, самый богатый из россиян, 46-я строка рейтинга. И продолжает богатеть. Несмотря на поток норильских бедствий последние 11 месяцев.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Он рассчитывается в зависимости от колебаний цены акций и экономических новостей или новостей компаний. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

  • Легендарный американский коммерсант, сооснователь корпорации Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в мире закончится не ранее последних месяцев 2022 года. Свой прогноз он озвучил в интервью польскому телеканалу TVN24.
  • Гейтс считает ‒ обуздать пандемию поможет то, что к концу 2021 года многие жители планеты Земля будут вакцинированы различными препаратами от коронавируса. А полноценная жизнь, без карантинов и ограничений, восстановится примерно через полтора года.
Bloomberg Марк Цукерберг Илон Маск
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