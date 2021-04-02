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Подсанкционные нардепы Медведчук и Козак за год стали вдвое богаче - СМИ

2 апреля 2021, 00:55
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Денежные активы семьи Виктора Медведчука превысили 14 млн евро, а Тараса Козака - 17 млн евро.

Кум Путина Медведчук удвоил свое состояние
Виктор Медведчук / УНИАН

Попавший под санкции Украины нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук удвоил свое состояние в 2020 году.

Как говорится в материале программы Схемы, согласно декларации политика, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили 7 млн 878 тыс. евро, а в 2020 году вдвое больше – 14 млн 420 тыс. евро.

Отмечается, если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском Абсолютбанке и в российских рублях – более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

Журналисты заметили и другие изменения в декларации: в частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Зато Виктор Медведчук отметил, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом, - ООО Югтранс-НЗНП и ООО НЗНП Инжиниринг.

В то же время денежные активы соратника Медведчука народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который также находится под санкциями, в 2020 году выросли минимум на 9 млн евро по сравнению с предыдущим периодом.

Читайте такжеСиловики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и КозакаПо подсчетам журналистов, в 2019 году денежные активы Тараса Козака составили 8 млн 239 тысячи евро, а в 2020 году вдвое больше - 17 млн 254 тыс. евро. Счета он имеет в белорусских и украинских банках.

За 2020 год пророссийский политик заработал 10 млн 951 тыс. евро, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом.

В частности, Козак задекларировал 406,9 тыс. Грн. депутатской зарплаты и 338 тыс.грн дивидендов, полученных от кипрской компании.

Согласно декларации 2020 года, нардеп имеет в собственности 300-метровый жилой дом в Львовской области и арендует 600-метровый дом и офис в Киеве.

Он задекларировал четверо часов от Rolex, Patek Philippe, Breguet и Audemars Piguet, а также две пары запонок с бриллиантами.

Однако Козак, как и в прошлом году, "забыл" указать в декларации гражданскую жену Наталью Лавренюк и, соответственно, ее денежные активы, доходы и имущество.

Читайте такжеСМИ узнали о судьбе попавшего под санкции завода жены Медведчука в РФ

Санкции против Виктора Медведчука:

  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Виктора Медведчука.
  • 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на всё имущество и активы, которые имеются в подчинении Медведчука и его жены.
  • Среди них - акционерное общество Новошахтинский завод нефтепродуктов, РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск.
  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по статье 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
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