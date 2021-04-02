Подсанкционные нардепы Медведчук и Козак за год стали вдвое богаче - СМИ

Виктор Медведчук / УНИАН

Попавший под санкции Украины нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук удвоил свое состояние в 2020 году.

Как говорится в материале программы Схемы, согласно декларации политика, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили 7 млн 878 тыс. евро, а в 2020 году вдвое больше – 14 млн 420 тыс. евро.

Отмечается, если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском Абсолютбанке и в российских рублях – более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

Журналисты заметили и другие изменения в декларации: в частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Зато Виктор Медведчук отметил, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом, - ООО Югтранс-НЗНП и ООО НЗНП Инжиниринг.

В то же время денежные активы соратника Медведчука народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который также находится под санкциями, в 2020 году выросли минимум на 9 млн евро по сравнению с предыдущим периодом.

Читайте такжеСиловики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и КозакаПо подсчетам журналистов, в 2019 году денежные активы Тараса Козака составили 8 млн 239 тысячи евро, а в 2020 году вдвое больше - 17 млн 254 тыс. евро. Счета он имеет в белорусских и украинских банках.

За 2020 год пророссийский политик заработал 10 млн 951 тыс. евро, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом.

В частности, Козак задекларировал 406,9 тыс. Грн. депутатской зарплаты и 338 тыс.грн дивидендов, полученных от кипрской компании.

Согласно декларации 2020 года, нардеп имеет в собственности 300-метровый жилой дом в Львовской области и арендует 600-метровый дом и офис в Киеве.

Он задекларировал четверо часов от Rolex, Patek Philippe, Breguet и Audemars Piguet, а также две пары запонок с бриллиантами.

Однако Козак, как и в прошлом году, "забыл" указать в декларации гражданскую жену Наталью Лавренюк и, соответственно, ее денежные активы, доходы и имущество.

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Санкции против Виктора Медведчука: