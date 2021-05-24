Британия наказала жесткими санкциями Беларусь

Британия вводит санкции против Беларуси / Фото: Reuters

Великобритания в понедельник ввела новые санкции против Беларуси.

Такое решение было приняло после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

О введении новых санкций против Беларуси заявил министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента Британии.

Отмечается, что санкции были введены против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.

Кроме того, Британия стала первой страной, которая дала приказ своим авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. Кроме того, британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании Белавиа.

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Доминик Рааб раскритиковал Беларусь за принудительную посадку самолета Ryanair под предлогом якобы минирования, которое, по словам Рааба, не подтверждено никакими доказательствами. Сама же принудительная посадка самолета, как подчеркнул Рааб, была угрозой для всех самолетов над Беларусью.

Также глава британского МИД призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) провести срочное заседание по поводу этой ситуации, чтобы осудить поступок белорусского режима.

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