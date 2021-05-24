Британия наказала жесткими санкциями Беларусь

Глава МИД Британии также отметил, что приказали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.
Великобритания в понедельник ввела новые санкции против Беларуси.
Такое решение было приняло после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.
О введении новых санкций против Беларуси заявил министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента Британии.
Отмечается, что санкции были введены против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.
Кроме того, Британия стала первой страной, которая дала приказ своим авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. Кроме того, британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании Белавиа.
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Доминик Рааб раскритиковал Беларусь за принудительную посадку самолета Ryanair под предлогом якобы минирования, которое, по словам Рааба, не подтверждено никакими доказательствами. Сама же принудительная посадка самолета, как подчеркнул Рааб, была угрозой для всех самолетов над Беларусью.
Также глава британского МИД призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) провести срочное заседание по поводу этой ситуации, чтобы осудить поступок белорусского режима.
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Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.