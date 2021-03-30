Лукашенко ответил на санкции против Беларуси специальными мерами

Александр Лукашенко одобрил ответные меры на санкции против Беларуси / Reuters

Александр Лукашенко, который после истечения президентских полномочий не захотел покинуть пост президента Беларуси, во вторник, 30 марта, своим указом решил ответить на санкции, которые были введены против его страны.

Лукашенко поставил подпись под указом О применении специальных мер (№128), говорится на сайте президента Беларуси.

В документе отмечается, что он одобрен для защиты национальных интересов белорусского государства и обеспечения безопасности.

Какие ответные санкции одобрил Лукашенко:

В страну нельзя будет ввозить некоторые товары, произведенные юридическими или физическими лицами из стран, которые ввели ограничительные меры против Беларуси;

Физические или юридические лица из государств, которые приняли санкции против Беларуси, не смогут импортировать услуги.

Выборы в Беларуси, протесты и санкции – что нужно знать

В начале августа 2020 года в стране были президентские выборы, после оглашения предварительных результатов вспыхнули массовые акции протеста. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что Александр Лукашенко якобы лидировал с огромным отрывом. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях.

На улицу вышло много людей, люди требовали перемен, а силовики жестоко с ними расправлялись – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Страны Запада и Украина осудили насилие против протестующих и не признали белорусские выборы. Лукашенко не захотел покидать пост, позже тайно состоялась его инаугурация.

Срок действия президентских полномочий Лукашенко истек 5 ноября 2020 года.

Страны Евросоюза наказали Беларусь санкциями. Также ограничительные меры против белорусского государства ввели Черногория, Норвегия, Исландия, Северная Македония и Албания.

Директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев говорил Главреду, что в Украине могут ввести санкции непосредственно против белорусских чиновников близких к Лукашенко и бизнесменов, которые с ним связаны.