Цейтнот для Байдена и Зеленского: в США объяснили тактику Путина

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Россия аккумулирует войска на границе с Украиной и проводит армейские маневры для оказания давления на Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав.

В интервью Фактам он также не исключил, что хозяин Кремля одновременно испытывает на прочность и Байдена и Зеленского.

"Оказывая давление на Зеленского, Путин стремится дать понять Киеву, что не следует активизировать попытки Украины сблизиться с Западом — нужно смириться с тем, что она находится в зоне влияния России. Но! Такая оценка ситуации соответствует исключительно нынешнему моменту. Ведь все может измениться очень быстро — в ближайшие недели или даже дни. Почему? Потому что, если Путин не добьется того, чего хочет, он может резко поменять свою тактику и действовать так, как выгодно России", - говорит американский генерал.

Он обратил внимание на то, что по данным разведки перемещения российских войск не свидетельствуют о том, что Россия готовится к масштабной войне или к вторжению в Украину.

"Путин, пытаясь оказать активное давление и на Байдена, и на Зеленского, сам себя поставил в такое положение. Если эта его стратегия (или тактика) не сработает, тогда он, как мне кажется, быстро перейдет к активным действиям", - добавил Бридлав.

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Обострение на границе Украины и РФ: