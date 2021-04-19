Цейтнот для Байдена и Зеленского: в США объяснили тактику Путина

Хозяин Кремля испытывает на прочность и Джо Байдена и Владимира Зеленского, не исключил Филип Бридлав.
Россия аккумулирует войска на границе с Украиной и проводит армейские маневры для оказания давления на Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав.
В интервью Фактам он также не исключил, что хозяин Кремля одновременно испытывает на прочность и Байдена и Зеленского.
"Оказывая давление на Зеленского, Путин стремится дать понять Киеву, что не следует активизировать попытки Украины сблизиться с Западом — нужно смириться с тем, что она находится в зоне влияния России. Но! Такая оценка ситуации соответствует исключительно нынешнему моменту. Ведь все может измениться очень быстро — в ближайшие недели или даже дни. Почему? Потому что, если Путин не добьется того, чего хочет, он может резко поменять свою тактику и действовать так, как выгодно России", - говорит американский генерал.
Он обратил внимание на то, что по данным разведки перемещения российских войск не свидетельствуют о том, что Россия готовится к масштабной войне или к вторжению в Украину.
"Путин, пытаясь оказать активное давление и на Байдена, и на Зеленского, сам себя поставил в такое положение. Если эта его стратегия (или тактика) не сработает, тогда он, как мне кажется, быстро перейдет к активным действиям", - добавил Бридлав.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.