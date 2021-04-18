Генерал США назвал направление, откуда Путин ударит по Украине

Филип Бридлав / Reuters

Есть вероятность атаки РФ на Украину как на юге или на востоке, заявил бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, существует опасность реализации обоих вариантов.

"Я лично склоняюсь к тому, что Путин будет активно вести себя на юге Украины. Для чего? Его к этому подталкивает необходимость обеспечить Крым стабильными поставками воды и одновременно пробить сухопутный коридор на полуостров", - говорит генерал США.

Он считает, что нельзя исключать и второй вариант — что Путин попытается получить контроль еще над большими по площади территориями на востоке Украины.

В то же время бывший командующий ВС США и НАТО в Европе предупредил о том, что Россия может использовать любую ложь и дезинформацию для того, чтобы оправдать свою агрессию.

"Если Россия уже заявила о том, что на Донбассе возможна резня, она может попытаться организовать ее, чтобы убедить весь мир в том, что там действительно происходит подобное. Это очень плохая ситуация. Она подтверждается поведением России в последние семь лет в плане дезинформации. Это будет далеко не первая дезинформационная кампания, организованная Россией". - добавил Бридлав.

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