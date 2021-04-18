Генерал США назвал направление, откуда Путин ударит по Украине

Россия может попытаться организовать резню на Донбассе, не исключил Филип Бридлав.
Есть вероятность атаки РФ на Украину как на юге или на востоке, заявил бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав.
Как подчеркнул он в интервью Фактам, существует опасность реализации обоих вариантов.
"Я лично склоняюсь к тому, что Путин будет активно вести себя на юге Украины. Для чего? Его к этому подталкивает необходимость обеспечить Крым стабильными поставками воды и одновременно пробить сухопутный коридор на полуостров", - говорит генерал США.
Он считает, что нельзя исключать и второй вариант — что Путин попытается получить контроль еще над большими по площади территориями на востоке Украины.
В то же время бывший командующий ВС США и НАТО в Европе предупредил о том, что Россия может использовать любую ложь и дезинформацию для того, чтобы оправдать свою агрессию.
"Если Россия уже заявила о том, что на Донбассе возможна резня, она может попытаться организовать ее, чтобы убедить весь мир в том, что там действительно происходит подобное. Это очень плохая ситуация. Она подтверждается поведением России в последние семь лет в плане дезинформации. Это будет далеко не первая дезинформационная кампания, организованная Россией". - добавил Бридлав.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.