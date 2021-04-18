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Генерал США назвал направление, откуда Путин ударит по Украине

18 апреля 2021, 15:56
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Россия может попытаться организовать резню на Донбассе, не исключил Филип Бридлав.

Бридлав назвал направление удара РФ по Украине
Филип Бридлав / Reuters

Есть вероятность атаки РФ на Украину как на юге или на востоке, заявил бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, существует опасность реализации обоих вариантов.

"Я лично склоняюсь к тому, что Путин будет активно вести себя на юге Украины. Для чего? Его к этому подталкивает необходимость обеспечить Крым стабильными поставками воды и одновременно пробить сухопутный коридор на полуостров", - говорит генерал США.

Он считает, что нельзя исключать и второй вариант — что Путин попытается получить контроль еще над большими по площади территориями на востоке Украины.

В то же время бывший командующий ВС США и НАТО в Европе предупредил о том, что Россия может использовать любую ложь и дезинформацию для того, чтобы оправдать свою агрессию.

"Если Россия уже заявила о том, что на Донбассе возможна резня, она может попытаться организовать ее, чтобы убедить весь мир в том, что там действительно происходит подобное. Это очень плохая ситуация. Она подтверждается поведением России в последние семь лет в плане дезинформации. Это будет далеко не первая дезинформационная кампания, организованная Россией". - добавил Бридлав.

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Обострение на границе Украины и РФ:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
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