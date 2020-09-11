Что известно о визите Лукашенко к Путину: в Кремле раскрыли детали

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что подписание документов не планируется.

Напомним, с визитом в Москве находился глава МИД Беларуси Владимир Макей. После разговора с Лавровым он поблагодарил Россию за помощь и заявил, что официальному Минску удалось сдержать удар и предупредить развитие украинского сценария в Беларуси, который, по его словам, хотели реализовать страны Запада.

Ранее Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.