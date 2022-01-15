ЦРУ тайно готовит украинские спецподразделения для отпора России — СМИ

ВСУ проходят обучекния в ЦРУ / УНИАН

Центральное разведывательное управления США занимается подготовкой украинских элитных подразделений для отражения российской агрессии.

По информации корреспондента Yahoo News Зака Дорфмана, тренировки проводятся на засекреченном объекте, расположенном на юге страны.

Соответствующая программа была основана еще в 2014 году при президенте Бараке Обаме, а при Трампе и Байдене она была расширена.

По словам пяти собеседников журналиста, которые ранее служили в спецслужбах США, речь идет о бойцах Сил специальных операций ВСУ и сотрудниках разведки.

Программа включает в себя обучение по обращению с огнестрельным оружием, методы маскировки, наземную маскировку, тактику, разведку и другие навыки.

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Дорфман убежден, что все это может сыграть ключевую роль в случае полномасштабного вторжения. Один из бывших сотрудников ЦРУ отмечает, что из украинских военных готовят "повстанцев" и учат их "убивать россиян".

"Силы, подготовленные ЦРУ, вскоре могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины, куда стягиваются российские войска", — говорится в статье.

Читайте также100 тысяч войск РФ у границ Украины и гибридный сценарий: США раскрыли планы Москвы против КиеваЖурналист добавил, что в 2015 году сотрудники ЦРУ побывали в прифронтовых зонах на Донбассе и консультировали украинских воинов на местах.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. По его словам, россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции.

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