Далеко до конца пандемии: в ВОЗ спрогнозировали новые мутации штаммов COVID-19

В ВОЗ спрогнозировали новые мутации штаммов COVID-19/ Reuters

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения Южноафриканской республики заявила, что мировая пандемия COVID-19 еще очень далека от своего завершения в мире. И в ближайшие годы все дальше и дальше будут появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, говорится в трансляции телеканала SABC.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты Covid-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - сказала Сваминатан.

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Новая волна коронавируса из-за штамма Омикрон

Компания Sinovac заявила, что ее вакцина от коронавируса CoronaVac защищает от нового распространённого штамма Омикрон и обеспечивает сильный иммунный ответ организма. В компании рассказали, что бустерную дозу препарата испытуемые получили через шесть месяцев после первой вакцинации.

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

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