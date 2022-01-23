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Опаснее Омикрона: в ВОЗ предупредили о новом штамме-мутанте

23 января 2022, 19:45
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Омикрон не будет последним вариантом коронавируса, говорит Мариия ван Керкхове.

коронавирус
/ Daniel Foster / flickr.com/

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мариия ван Керкхове заявила о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем бушующий Омикрон.

Она пояснила это тем, что чем больше заболевание циркулирует - тем больше у него возможностей меняться, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - подчеркнула представитель ВОЗ.

По ее словам, сегодня ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

Вместе с тем она обратила внимание на необходимость уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения.

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Представитель ВОЗ добавила, что некоторые инфицированные COVID люди - имеют долгосрочные последствия, которые специалисты до сих пор достаточно не изучили.

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Напомним, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов заявил, что пик новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать в конце января-начале февраля. Количество новых выявленных случаев может достигать 40 тысяч в сутки. Тем не менее, "сбить шапку" этой волны могут сами украинцы, если вспомнят о всем известных мерах защиты.

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