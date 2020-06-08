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Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: США "зажали" данные о запуске ракеты

8 июня 2020, 13:51

Прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по Боингу MH17.

Боинг MH17
США "зажали" данные по делу Боинга MH17 / Reuters

Cоединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по малазийскому Боингу MH17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА Новости.

По информации, был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме.

Так, прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по Боингу MH17. Спутник показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.

При этом представителю прокуратуры конфиденциально показали снимок и позволили сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что все описано верно.

"Прокуратура ответила, что запрос был отправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума", — сказал Стинхейс.

Суд заявил, что дополнительных данных от США относительно катастрофы не будет.

Отметим, 8 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвёртое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17. Заседания назначены с понедельника 8 июня по пятницу 3 июля, но пока точно не известно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

Добавим, эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9-е место). Среди погибших - 80 несовершеннолетних, всего погибли 298 человек.

Читайте такжеДело МН-17: в "ДНР" арестовали ключевого фигуранта по делу сбитого БоингаНапомним, ранее уволился главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался расследованием дела МН17.

Стало известно, что Вестербеке возглавил полицию Роттердама.

В должности генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за уголовное расследование сбитого на Донбассе самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.



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