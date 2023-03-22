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"Для всей планеты уроком будет": Лукашенко по-медведевски взвыл из-за военной помощи Украине

22 марта 2023, 12:54
Александр Лукашенко высказался о планах Великобритании поставить в Украину снаряды с обедненным ураном.
Александр Лукашенко
У Лукашенко "пригорело" / скриншот YouTube

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко гневно высказался о планах Великобритании поставить в Украину снаряды с обедненным ураном.

В комментарии прокремлевским СМИ он заявил, что ответ на это "будет страшным".

"А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вот увидите – ответ будет страшный", - заявил Лукашенко.

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Подхалим Путина также перешел к стандартным "пугалкам" в стиле Медведева.

"Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться, как Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав Китай, и многие-многие другие с этим согласны", - заявил Лукашенко.

Снаряды с обедненным ураном для Украины: Путин лжет

Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

На это представитель Минобороны Великобритании ответил следующее:

Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Александр Лукашенко военная поддержка
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