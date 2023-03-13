"Никто не прячет": журналист назвал причину неадекватного выпада Лукашенко в сторону Зеленского

Оскорбления Александра Лукашенко, который находится на посту белорусского президента, в адрес президента Украины Владимира Зеленского, вызваны нападением на российский самолет А-50 на военном аэродроме в Мачулищах.
В интервью Главреду белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич отметил, что обвинения в произошедшем Украины - выдумка Лукашенко.
"Это совсем рядом с Минском. Было нападение двумя дронами, самолет поврежден и был срочно эвакуирован на Таганрогский ремонтный завод. По версии белорусских властей, эти действия осуществили украинские спецслужбы и человек, который это якобы осуществил, Николай Швец, арестован и дает показания. А эти показания, в свою очередь, транслируют в белорусских государственных СМИ" - отметил журналист.
Кто такой Валерий Карбалевич
Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.
Также он напомнил, что Украина в лице министерства иностранных дел отвергла причастность к этому инциденту.
"Ну а вокруг самого инцидента появились высказывания самого Александра Лукашенко, и эту тему сейчас активно раскручивают белорусские государственные СМИ. Поэтому причина лежит на поверхности, ее никто не прячет", - подытожил журналист.
Оскорбительное заявление Лукашенко в адрес Зеленского
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко оскорбительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского после того, как на территории РБ на аэродроме Мачулищи произошли взрывы, в результате которых был поврежден военный самолет российских оккупантов А-50.
Кроме того, он назвал взрыв, дескать, "диверсией СБУ и ЦРУ".
Примечательно, что сам Лукашенко ничего не сказал о предоставлении территории Беларуси стране-агрессору России для нападения на Украину и запуска оттуда ракет по украинской военной и гражданской инфраструктуре.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил Лукашенко, что взрыв устроили белорусские партизаны. Он призвал Лукашенко разобраться, в чем отличие "партизан" от "диверсантов".
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