"Никто не прячет": журналист назвал причину неадекватного выпада Лукашенко в сторону Зеленского

Высказывания Александра Лукашенко сейчас активно раскручивают белорусские государственные СМИ

Александр Лукашенко, Владимир Зеленский / скриншот YouTube

Оскорбления Александра Лукашенко, который находится на посту белорусского президента, в адрес президента Украины Владимира Зеленского, вызваны нападением на российский самолет А-50 на военном аэродроме в Мачулищах.

В интервью Главреду белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич отметил, что обвинения в произошедшем Украины - выдумка Лукашенко.

"Это совсем рядом с Минском. Было нападение двумя дронами, самолет поврежден и был срочно эвакуирован на Таганрогский ремонтный завод. По версии белорусских властей, эти действия осуществили украинские спецслужбы и человек, который это якобы осуществил, Николай Швец, арестован и дает показания. А эти показания, в свою очередь, транслируют в белорусских государственных СМИ" - отметил журналист.

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Кто такой Валерий Карбалевич Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.

Также он напомнил, что Украина в лице министерства иностранных дел отвергла причастность к этому инциденту.

"Ну а вокруг самого инцидента появились высказывания самого Александра Лукашенко, и эту тему сейчас активно раскручивают белорусские государственные СМИ. Поэтому причина лежит на поверхности, ее никто не прячет", - подытожил журналист.

Оскорбительное заявление Лукашенко в адрес Зеленского

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко оскорбительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского после того, как на территории РБ на аэродроме Мачулищи произошли взрывы, в результате которых был поврежден военный самолет российских оккупантов А-50.

Кроме того, он назвал взрыв, дескать, "диверсией СБУ и ЦРУ".

Примечательно, что сам Лукашенко ничего не сказал о предоставлении территории Беларуси стране-агрессору России для нападения на Украину и запуска оттуда ракет по украинской военной и гражданской инфраструктуре.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил Лукашенко, что взрыв устроили белорусские партизаны. Он призвал Лукашенко разобраться, в чем отличие "партизан" от "диверсантов".

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