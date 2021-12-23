"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес Украины

Россия стремится построить "добрососедские отношения" с Украиной - Путин / Скриншот YouTube

Российский президент Владимир Путин сказал, что Россия, дескать, стремится к созданию добрососедских отношений с Украиной, причем идет на такой шаг "любой ценой". Он обвинил Киев в якобы действиях, из-за которых сторонам не удается достичь компромисса.

Об этом он заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 23 декабря, в Москве. По его словам, российская сторона ни о чем не может договориться с украинской властью. В то время как Россия, якобы хочет установить "добрососедские отношения" с Украиной.

Читайте такжеПутин опасается, что Украина "долбанет" Россию"Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", - подчеркнул Владимир Путин.

Конфликт России и Украины

Военный конфликт Москвы и Киева идет с 2014 года. Противостояние началось с оккупации Россией украинского полуострова Крым и запуска дестабилизации ситуации на востоке Украины, которая переросла в полноценную вооруженную конфронтацию между ВСУ и гибридными российскими войсками "ЛДНР" на Донбассе.

В настоящее время незаконные вооруженные формирования контролируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей. РФ не признает себя стороной конфликта и называет российско-украинское вооруженное столкновение на Донбассе "гражданской войной". Свой статус Москва обозначает как "посредник".

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Заявления Путина об Украине

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в якобы подготовке военной операции на Донбассе. По его словам, Киев дважды пытался реализовать такой сценарий. Москва, как утверждает он, "должна реагировать".

В ответ на вопрос о гарантиях ненападения России на Украину Путин сказал, что действия Москвы будут зависеть от обеспечения безопасности российского государства. РФ выступает за нерасширение НАТО на восток.

Хозяин Кремля Владимир Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении Минских соглашений. По его мнению, украинский глава государства "попал под влияние радикальных элементов, "нациков".

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