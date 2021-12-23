УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес Украины

23 декабря 2021, 15:01
Прослушать новость
Остановить

Путин заявил о провале диалога Москвы и Киева.

Владимир Путин
Россия стремится построить "добрососедские отношения" с Украиной - Путин / Скриншот YouTube

Российский президент Владимир Путин сказал, что Россия, дескать, стремится к созданию добрососедских отношений с Украиной, причем идет на такой шаг "любой ценой". Он обвинил Киев в якобы действиях, из-за которых сторонам не удается достичь компромисса.

Об этом он заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 23 декабря, в Москве. По его словам, российская сторона ни о чем не может договориться с украинской властью. В то время как Россия, якобы хочет установить "добрососедские отношения" с Украиной.

Читайте такжеПутин опасается, что Украина "долбанет" Россию"Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", - подчеркнул Владимир Путин.

Конфликт России и Украины

Военный конфликт Москвы и Киева идет с 2014 года. Противостояние началось с оккупации Россией украинского полуострова Крым и запуска дестабилизации ситуации на востоке Украины, которая переросла в полноценную вооруженную конфронтацию между ВСУ и гибридными российскими войсками "ЛДНР" на Донбассе.

В настоящее время незаконные вооруженные формирования контролируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей. РФ не признает себя стороной конфликта и называет российско-украинское вооруженное столкновение на Донбассе "гражданской войной". Свой статус Москва обозначает как "посредник".

Реклама

Заявления Путина об Украине

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в якобы подготовке военной операции на Донбассе. По его словам, Киев дважды пытался реализовать такой сценарий. Москва, как утверждает он, "должна реагировать".

В ответ на вопрос о гарантиях ненападения России на Украину Путин сказал, что действия Москвы будут зависеть от обеспечения безопасности российского государства. РФ выступает за нерасширение НАТО на восток.

Хозяин Кремля Владимир Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении Минских соглашений. По его мнению, украинский глава государства "попал под влияние радикальных элементов, "нациков".

Главред рекомендует:

viber
новости России Владимир Путин новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымУспех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливым Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздникиИсполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекордуШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымЛегендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
15:01

"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес Украины

14:56

В Украине вырастет налог на недвижимость: кому придется платить 25 тысяч за квартируВидео

14:21

Будущее Донбасса, влияние Зеленского и атака на Киев: Путин сделал громкие заявления в адрес УкраиныВидео

13:56

"Попал под влияние "нациков": Путин выдвинул обвинение ЗеленскомуВидео

13:32

"Ах, эта свадьба!": на Новый год на 1+1 состоится телепремьера фильма Скажене весілля-3Видео

Реклама
13:26

Аномальная жара: 2022 год станет одним из самых жарких в историиВидео

13:19

Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяВидео

13:18

Условие ненападения РФ на Украину: Путин выдвинул ультиматумВидео

13:11

Путин опасается, что Украина "долбанет" Россию

13:00

Гороскоп на завтра 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиВидео

12:49

Вкуснейший глинтвейн на Новый год 2022: три самых простых и секретных рецепта за 5 минутВидео

12:30

"Накачивают вооружениями": Путину мерещится подготовка Украиной операции на ДонбассеВидео

12:19

В сети показали, как "Большая стройка" изменила стратегическую трассу Н-10 на Ивано-Франковщине

12:10

Основатель фестиваля Червона рута попал в ковидное отделение в критическом состоянии

12:02

Придушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего"

11:56

В РФ массово вербуют наемников для "освобождения Новороссии": СМИ раскрыли деталиВидео

11:41

Заробитчанка из Украины в Польше зарезала мужчину, суд ее оправдал

11:28

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

11:17

"Ляжечки супер!": сонная Настя Каменских без макияжа поманила упругими бедрами

11:01

В Одесской области 9-летний мальчик бросил в печь аэрозольный баллончик – его сестра получила ожоги

Реклама
10:56

Киевлянам взвинтили тарифы на воду: когда придется платить большеВидео

10:53

У Зеленского предупредили о росте тарифов на коммуналку в 2022 году

10:44

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

10:28

В Нафтогазе предупредили о новых тарифах: когда изменят цены на газВидео

10:27

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

10:25

68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый разВидео

10:25

Кому категорически нельзя есть сало и в каком виде оно самое полезное - ответ диетологаВидео

09:56

США и ЕС поставили условие РФ и пригрозили жесткой ответкой в случае вторжения в УкраинуВидео

09:55

Постановка женщин на воинский учет: военкоматы сами будут определять процедуруВидео

09:55

Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники

09:40

К чему снятся дети: толкование известных сонников

09:23

У Зеленского резко ответили на новое условие РФ по ДонбассуВидео

09:18

В Днепре иномарка въехала в толпу на пешеходном переходе, авто потащило людей несколько метровВидео

08:41

Коронавирус в Украине 23 декабря: более 7 тысяч новых COVID-заражений и 275 смертей за сутки

08:25

Пытался объехать припаркованное авто: в смертельное ДТП в Одесской области попали три грузовикаВидео

08:20

"Комплимент" от шефа: женщина нашла целую куриную голову в коробке крылышек известного фастфуда

08:03

Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияВидео

07:30

Трескучий мороз, но без снега: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня и назвал дату потепленияВидео

07:10

Рывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для ЛьвовВидео

06:47

Массовая ревакцинация от коронавируса продлевает пандемию - ВОЗВидео

Реклама
06:28

Война как шансмнение

05:40

Последствия новогоднего застолья: диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса после праздников

05:40

Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроВидео

04:37

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

04:03

Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Видео

03:41

Простые и веселые конкурсы на Новый год 2022 - для детей, взрослых и всей семьи

03:21

Какие сухофрукты самые вредные - ответ ученых

02:52

1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денегВидео

02:36

Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджаВидео

01:42

Как приготовить полезный салат Оливье на Новый год 2022 - советы диетологаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять