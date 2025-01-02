"Договоренность есть": экс-посол в США назвал вероятного преемника Путина

В РФ может обсуждаться кандидатура преемника Владимира Путина, не исключает Валерий Чалый.

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В РФ может обсуждаться кандидатура сына Патрушева на роль преемника

Недавно Патрушев мог совершить поездку в США

Николай Патрушев мог недавно совершить поездку в США российским спецбортом Ил-96−300, который провел два дня в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый со ссылкой на данные американских журналистов и экспертов.

"Я вам объясню место Патрушева в спецслужбовской иерархии. У них государство спецслужб, и это уже всем известно. Патрушев в иерархии спецслужб находится выше, чем [российский диктатор Владимир] Путин", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

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Дипломат не исключает, что в РФ может обсуждаться кандидатура сына Патрушева на роль преемника диктатора Владимира Путина.

"Обсуждали, что это могут быть сыновья Патрушева, как вроде бы [реакция] на отказ самого Патрушева конкурировать с Путиным в данный момент. Такая договоренность есть, что его сын может стать преемником Путина в России, возглавлять Россию. Ведь там уже передаётся власть, она не избирается уже давно, только передаётся управляющей верхушкой", - говорит он.

Собеседник напомнил, что за последнее время сын Патрушева очень быстро начал подниматься по карьерной лестнице.

"То есть Патрушев рассчитывает, что он является не просто голосом Путина, нет. Он считает, что его предложения должны быть не просто учтены Путиным, а это может лечь в основу реальных действий уже сегодня. Потому что на завтра, мне кажется, он рассматривает свою семью, Патрушевых, как преемников этой власти", - добавил Чалый.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

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Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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