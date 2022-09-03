Дрожит и хромает: в Британии рассказали о диагнозе Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Новое публичное мероприятие – встреча со школьниками в Калининграде, не развеяло сомнений относительно состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.

Он еще раз продемонстрировал дополнительные признаки ухудшения здоровья, поскольку его ноги маниакально дергались. Глава РФ извивался в своем кресле и выглядел неспокойным, хватался одной рукой за подлокотник, прежде чем жестикулировать крепко сжатым кулаком, а другой рукой крепко сжимал микрофон, пишут журналисты британского издания Dailymail.

Подчеркивается, что вопросы о состоянии здоровья Путина циркулируют уже некоторое временя. Были предположения, что он болен раком или болезнью Паркинсона, путин регулярно исчезал на несколько дней подряд на фоне заявлений, что ему делают операцию. Но слухи усилились после того, как он начал свое варварское вторжение в Украину, и часто казалось, что лидер не полностью контролирует свои конечности.

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"Российского президента мучают слухи о его плохом самочувствии, и все регулярно видят, как он безудержно дрожит, хромает и крепко держится за мебель для поддержки", — говорится в статье.

Журналисты добавили, что у Путина так сильны опасения за здоровье, что он приказал каждому из детей пройти карантин от Covid на две недели перед встречей в Калининграде.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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