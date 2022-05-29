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"Дружбы" не будет: страны ЕС получили новый проект нефтяного эмбарго против России

29 мая 2022, 08:46

Еврокомиссия предлагает освободить от санкций нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

нефть, ЕС
Странам ЕС разослали новый проект нефтяного эмбарго проти РФ / Reuters

Еврокомиссия разослала странам ЕС новый проект нефтяного эмбарго против России. Согласно нему, от санкций освобождается нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию. Об этом сообщает Bloomberg.

Странам ЕС предлагают ограничить реэкспорт российской нефти через нефтепровод "Дружба" в другие государства-члены или третьи страны. Таким образом, только Венгрия будет иметь неограниченный доступ к российской трубе.

Еврокомиссия продлевает переходный период для стран, которые не имеют выхода к морю. Так, например, Болгария получит отсрочку до июня или декабря 2024 года, а для Хорватии сделают исключение по импорту вакуумного газойля.

"Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против сделки, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", - говорится в сообщении.

Запрет на морские перевозки российской нефти и газа предлагают ввести с 6-8 месячной отсрочкой.

Читайте такжеЗеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

Напомним, ранее послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в виде исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Впоследствии стало известно о том, что Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам.

Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль рассказала о том, что у Украины есть возможность добиться сдвигов в этом вопросе. Через нашу страну проходит нефтепровод "Дружба", от которого так зависима Венгрия. Украина может воспользоваться этим и надавить на нее, хоть это и не слишком дипломатично.

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