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Венгрией можно манипулировать: Зеркаль о том, как Украине решить вопрос нефтяного эмбарго

27 мая 2022, 02:52

Украина может манипулировать Венгрией, используя нефтепровод "Дружба".

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Украина может надавить на Венгрию для решения вопроса нефтяного эмбарго / Reuters, УНИАН

Чрезмерный фокус на вопрос нефтяного эмбарго в отношении РФ вредит Украине. Из поля зрения выпали другие способы, которыми можно лишить Кремль миллиардных доходов от продажи энергоресурсов. Об этом заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Она считает, что споры об эмбарго только дали Венгрии возможность шантажировать Евросоюз.

"Основное для Орбана (премьер-министра Венгрии - Главред) - это воспользоваться ситуацией и получить от ЕС как можно больше денег ... Все, чтобы "не разрушить европейское единство". К радости россиян европейская борьба вокруг эмбарго также увеличивает цены на нефть и топливо - из-за неуверенности ситуации рынок нервничает", - сказала Лана Зеркаль.

По ее мнению, эмбарго - не единственный способ лишить россиян дохода. Одним из вариантов является накопление средств от продажи российских энергоресурсов на отдельном escrow-счете.

"Идея не нашла большой поддержки в ЕС и повисла в воздухе. Если Украина не продвигает эту идею, то в воздухе она и останется", – добавила Зеркаль.

Еще одним из вариантов является силовое давление на Орбана. Украина может начать влиять на Будапешт с помощью нефтепровода "Дружба", который проходит по нашей территории. Венгрия очень зависима от него.

"Это не слишком дипломатическая тактика, но с хищниками можно по-другому ... Венгрия жалуется на то, что зависит от нефтепровода "Дружба". Но во-первых, она уже отказывалась от российской нефти, когда в 2019 году она была загрязнена хлором, а во-вторых, этот нефтепровод проходит по украинской территории, а в Украине война и наш интерес - в скорейшем перекрытии России всех финансовых источников, питающих эту войну", - подчеркнула Зеркаль.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в виде исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Впоследствии стало известно о том, что Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам.

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